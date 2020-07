Les trois plages principales d’Ostende affichent quasiment complet ce vendredi

Avec plus de 13.000 réservations vendredi, les trois plages principales d’Ostende affichent presque complet, signale vendredi la Ville. Les autorités communales s’attendaient à un week-end chargé et ont mis en place un système de réservation pour ces trois plages, notamment du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août. Au total, 15.000 personnes maximum sont autorisées à se rendre chaque jour sur les trois plages. La ville d’Ostende invite les badauds à planifier soigneusement leur visite et à préférer les autres plages, moins fréquentées, de la station balnéaire.

"Nous avons encore d’autres plages à Ostende pour lesquelles aucune inscription n’est nécessaire et où il y a beaucoup moins de monde. Il est conseillé aux visiteurs de vérifier sur quelle plage ils souhaitent se rendre avant de faire le déplacement", déclare le bourgmestre Bart Tommelein (Open Vld). L’équipe d’été guidera les visiteurs et les sensibilisera afin de bien répartir les foules.

Pour les prochains jours, la capacité d’accueil des différentes plages est suffisante, selon le système d’enregistrement qui recense déjà 6000 inscriptions pour samedi et 2500 pour dimanche.

Il est donc encore possible de s’inscrire pour le week-end via visitoostende.be/beach ou via le numéro gratuit 0800/62.167. Cette inscription vous garantit une place sur les plages du centre avant 14h.