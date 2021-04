Les tribunaux en manque d'experts : un risque pour la Justice ?

En Belgique, on compte 2000 experts judiciaires. Il en faudrait le double. C’est dans le Luxembourg et le Hainaut que le manque est le plus criant. La faute à des tarifs trop peu élevés dans les dossiers au pénal et à des délais de paiements trop longs. Résultat, les dossiers prennent du retard et certains y voient même un risque pour la justice.

Le procès de Mehdi Nemmouche, le dossier "Mawda", l’assassinat de l’ex-bourgmestre de Mouscron Alffred Gadenne ; des grands procès devant les tribunaux du pays et à chaque fois, la présence d’experts judiciaires. Qu’ils soient experts en psychologie, psychiatrie, recherches ADN, automobile ou encore informatique ; les experts judiciaires sont l’une des pierres angulaires sur laquelle repose de nombreux dossiers devant la justice pénale. Des hommes et des femmes qui ont pour mission d’analyser les faits, de rendre des rapports pour qu’ensuite la justice puisse faire son œuvre. C’est le cas de Jean-François Doucy. Il est expert en automobile depuis quarante ans. "Au niveau pénal, on est dans ce qu’on appelle l’accidentologie. Cela nécessite un matériel important pour produire les analyses (par exemple des drones qui vont permettre d’analyser les trajectoires des véhicules), une compétence et des délais qui permettent de produire un rapport qui tienne la route. C’est ce rapport qui doit permettre à la justice de déterminer les causes d’un accident extrêmement grave. Raison pour laquelle les experts ne se précipitent pas".

Comme beaucoup d’experts judiciaires, Jean-François Doucy ne travaille pas uniquement pour la justice pénale. Il réalise aussi des analyses pour le privé pour des compagnies d’assurances par exemple. Et entre le privé et la justice, il y a un monde de différence. "Lorsqu’on est dans le cadre d’une expertise dans le privé, le tarif tourne autour de 100 euros de l’heure et on facture en fonction du temps passé sur un dossier. Pour des dossiers devant la justice pénale, c’est 55 euros de l’heure (HTVA) et il existe des barèmes en fonction du nombre d’heures". Concrètement, le privé paye deux fois plus que la justice pénale. Devant la justice civile c’est autre chose. Dans ces cas-là, ce sont les experts eux-mêmes qui fixent leurs tarifs que les magistrats vont ensuite valider ou non.

Pour Alain Coppe, président de l’association belge des experts (ABEX) et expert judiciaire lui-même, les tarifs pratiqués par la justice pénale sont clairement inadaptés. "On ne va pas se mentir. Les rémunérations sont beaucoup plus basses que devant les tribunaux civils. Dès lors, un expert ne peut accepter trop de dossiers parce que, en outre, les délais de paiements sont énormes. On parle, selon les arrondissements judiciaires entre six mois et deux ans. Et donc si un expert doit financer ses honoraires pendant un an et demi et bien il ne peut pas vivre". C’est ce qui expliquerait que plusieurs experts refusent de traiter des dossiers de droit pénal.