Proximus: les travailleurs inquiets se tournent vers les syndicats 

Un conseil d'entreprise devrait se tenir prochainement. Il pourrait lancer la procédure Renault. Et c'est évidemment l'inquiétude du côté des employés de Proximus.

Au lendemain des rumeurs de la création d'un plan social, peu d’employé ont envie de nous parler. La plupart des travailleurs qui veulent bien s'exprimer à notre micro ont appris l'information par les médias, mais n'en savent pas plus avant de commencer leur journée. "Je l’ai appris dans les journaux. Je suis quand même contente d’aller au travail même si j’ai tout de même une toute petite incertitude", nous explique une employée du groupe public.

Travaillent ici, consultants, techniciens, employés, intérimaires. En fonction de leur statut, l'inquiétude est plus ou moins grande. "En tant qu’intérimaire, on sait très bien que notre contrat peut s’arrêter du jour au lendemain. Je me sens plus concerné qu’une personne ayant un contrat fixe".

Les travailleurs inquiets se tournent alors vers les syndicats. Leurs téléphones n'arrêtent pas de sonner, mais ils ont pour le moment peu de réponses à apporter, à cause du manque d'information actuel de la part de la société.