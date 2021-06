Les transgenres ont moins de chance d’être retenus pour un entretien d’embauche (- 29%)

Pour cette étude, 1920 demandes d’emploi fictives ont été envoyées dans le but de cartographier cinq motifs de discrimination sur le marché du travail gantois. D’après les résultats, les personnes transgenres semblent faire l’objet de plus de discrimination que les personnes âgées et même que les immigrants. " La discrimination fondée sur l’identité transgenr e ou l’expérience du cancer n’a que rarement, voire jamais, été cartographiée dans le monde entier", déclare le chercheur en chef Stijn Baert.

En ce qui concerne la discrimination liée à l’âge, il apparaît que les candidats plus âgés sont invités 25% moins souvent que les candidats plus jeunes de six à 12 ans. Alors que les candidats les plus âgés avaient 56 ans, l’étude souligne aussi que la discrimination fondée sur l’âge est plus évidente chez les femmes que chez les hommes.