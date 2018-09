Les trains un peu moins ponctuels au mois d'août par rapport à l'année dernière

En août 2018, la ponctualité des trains (retards de moins de six minutes) atteignait 91,3% sur le réseau belge contre 92,8% un an auparavant à la même période, indiquent mardi le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel et la SNCB. Cette ponctualité s'élevait à 88,3% en juillet.

Vers la capitale, c'est la ligne 50 Gand-Bruxelles via Alost qui enregistre les meilleurs chiffres de ponctualité, avec 96,1% des trains à l'heure. A l'inverse, la ligne la plus touchée par les retards en août est la ligne 25 Anvers-Bruxelles avec une ponctualité de 89,2%. Depuis la Wallonie, les Montois ont été les mieux lotis avec 94,7% de ponctualité sur la ligne 96 Mons-Bruxelles.

Le mois dernier, 2.043 trains ont été supprimés (1,9% du total), bien plus qu'en août 2017 (902 trains supprimés, 0,9% du total). 48,7% des suppressions de trains ont été causées par des tiers, 34,1% par la SNCB et 14,3% par Infrabel, indiquent les deux sociétés.

L'incident ayant engendré le plus important retard cumulé (3090 minutes) concerne un heurt de personne le 13 août sur la ligne Bruxelles-Anvers à hauteur de Duffel.