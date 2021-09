Les trains, trams, métros, bus sont de nouveau beaucoup fréquentés. Quid des mesures sanitaires ?

Les utilisateurs des transports en commun l’auront remarqué : l’affluence des passagers à bord fait son grand retour. Et ce n’est pas la rentrée universitaire en présentiel ce lundi qui va inverser la tendance.

La Stib et la SNCB le confirment : le nombre de voyageurs est au plus haut depuis le début de la crise du coronavirus.

La semaine dernière, la SNCB a enregistré en moyenne 78% du nombre de voyageurs comptabilisés avant la pandémie. "C’est le pourcentage le plus élevé depuis le début de la crise", confirme le porte-parole de l’entreprise ferroviaire, Dimitri Temmerman. "Les gens se déplacent de plus en plus et optent à nouveau pour le train."

En mars 2020, lors du premier confinement, la SNCB n’avait transporté que 10% de ses voyageurs habituels. Seuls les déplacements essentiels étaient alors autorisés. Durant le confinement partiel de l’hiver dernier, les voyageurs étaient encore deux fois moins nombreux qu’à la normale. L’assouplissement des mesures a fait revenir petit à petit les passagers et la rentrée scolaire a confirmé le mouvement.

À la Stib, la reprise est surtout visible dans les métros. "Le nombre de voyageurs dans le métro la semaine dernière était de 67,2% par rapport à la période avant covid", explique An Van Hamme, porte-parole de la Stib. Pendant la crise, le nombre de personnes dans le métro était généralement inférieur à celui comptabilisé dans les bus et les trams. Selon la Stib, cela s’explique par le fait que les voyageurs du métro sont plus souvent des navetteurs, qui ont eu recours au télétravail, tandis que le bus et le tram sont davantage utilisés par les Bruxelloises et les Bruxellois.

Des mesures sanitaires bien respectées ?

L’affluence dans les transports en commun n’a pas l’air d’inquiéter outre mesure les passagers ou les autorités, d’un point de vue sanitaire. Contacté par nos soins, le ministre bruxellois de la Santé rappelle qu’il est important de respecter le port du masque à bord des transports en commun mais aussi sur les quais. Pas de mesures supplémentaires en vue.

Sur Twitter, certains utilisateurs relatent des situations problématiques.