Les trains n'ont jamais été aussi à l'heure cette année qu'en mai

Un peu plus de 94% des trains de voyageurs nationaux en Belgique sont considérés comme ayant circulé à l'heure en mai, selon les données d'Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, publiées lundi. Cela signifie qu'ils sont arrivés à Bruxelles ou à leur terminus avec moins de six minutes de retard.

Ce taux de ponctualité est le plus élevé atteint cette année. Par rapport à l'année dernière toutefois, marquée par la crise sanitaire, il est légèrement inférieur : en mai 2020, 95,3% des trains avaient été considérés à l'heure.

Le plus grave incident du mois sur le rail remonte au 11 mai. La circulation ferroviaire avait été gravement perturbée en soirée autour de Louvain après que des câbles électriques ont été endommagés lors de travaux. La signalisation et les aiguillages avaient été impactés. L'incident avait entraîné 5.236 minutes de retard au total et 168 trains avaient même dû être supprimés. Sur tout le mois de mai, 2.283 trains ont été totalement ou partiellement supprimés, soit 2% du total.