Les trains circulent à nouveau sur la ligne 78 entre Tournai et Mons lundi matin depuis 7h15, a indiqué Infrabel. Les restes de corps découverts un peu plus tôt sur la ligne et qui ont provoqué l'interruption de trafic sont d'origine animale.

Quelques retards de conséquence sont à prévoir mais ils restent limités, a précisé le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.