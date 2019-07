Les tortues marines victimes de la pollution humaine

Les tortues sont soignées au centre Kelonia - © Tous droits réservés

La Réunion : les tortues à l'hôpital - JT 19h30 - 21/07/2019 Les amoureux de la nature le clament haut et fort : les océans sont en train de devenir de véritables poubelles. Et dans ces poubelles-là, il y a des animaux qui tentent de vivre, voire de survivre. Sur l'île de la Réunion, on est très inquiet car les tortues sont de plus en plus victimes de pollution plastique. Sur place, on a même ouvert un hôpital spécial pour ces animaux. Une Belge y est actuellement en stage. Et une de nos équipes l'a suivie pendant quelques jours.