Les titres-services, c’est plus d’emploi mais quasi 3x plus de risque d’invalidité

97,32% de femmes. C’est la proportion de travailleuses dans le domaine des titres-services (TS), selon les chiffres les plus récents (2e trimestre 2019) de l’ONSS. Il y a 147.036 personnes employées dans les titres-services : 3931 hommes et 143.105 femmes.

Selon ce rapport d’IDEA Conuslt, un quart des travailleuses sont nées à l’étranger, 30% ont 50 ans ou plus, 46% sont peu qualifiées, c’est-à-dire disposent, au maximum, d’un diplôme du secondaire inférieur. Il s’agit donc d’un certain public, avec des caractéristiques particulières et donc ultra majoritairement féminin. Constatant une augmentation assez importante de l’invalidité en Belgique (de 5,6% en 2006 à 8,9% en 2016, et plus particulièrement chez les femmes ouvrières comme l’a montré cette étude), le département d’économie appliquée de l’ULB (DULBEA), à la demande de l’INAMI, a étudié les effets sur l’emploi et l’incapacité de travail en Belgique du système des titres-services. Les conclusions ne sont guère réjouissantes.

Du travail certes…

Personne ne le contestera et l’étude de l’ULB le confirme : en termes de création d’emplois, le système des titres-services fonctionne, en sortant un certain nombre de travailleuses de l’illégalité, en procurant un filet de sécurité sociale à des travailleuses qui n’en bénéficiaient pas précédemment. Selon la recherche du DULBEA, 5 ans après être l'entrée dans le secteur des titres-services, la probabilité de mise à l’emploi est de 68%. Un job pour des femmes peu qualifiées, dans un domaine où le travail au noir prédominait par le passé, dans une société qui voit ce besoin de services fortement augmenter : la situation semble être un parfait win-win-win.

Mais un certain nombre de problèmes gâche ce tableau d’ensemble. Ainsi, l’étude d’Elisabeth Leduc et Ilan Tojerow montre qu’un emploi dans les titres-services a un "effet négatif" sur la probabilité d’occuper un emploi hors du système largement subsidié des TS. Loin de permettre aux travailleuses de "décoller" dans leur carrière, les titres-services semblent "enfermer" les femmes dans le système. Pourquoi ? La recherche de l'ULB pose plusieurs questions : quelles sont les opportunités de formation ? Y a-t-il une forme de stigmatisation du travail domestique ? Par ailleurs, ces femmes n’ont souvent guère le choix : selon l’analyse du DULBEA, les mères "célibataires" ou "non-mariées" sont bien plus nombreuses à travailler avec des titres-services que hors de ce système.