Les tickets Interrail et Eurail ne seront plus valables en Grande-Bretagne en 2020

Les tickets de train européens de style Interrail et Eurail ne seront plus acceptés sur le rail britannique à partir de 2020, a-t-on appris mercredi.

La fin du partenariat n'est pas liée au Brexit, qui est actuellement fixé au 31 octobre. Ce sont les opérateurs ferroviaires britanniques qui ont choisi de se retirer du partenariat des compagnies européennes.

Ces tickets de train offrent des prix avantageux aux moins de 27 ans. Les jeunes Britanniques pourront toujours en acheter et les utiliser sur le continent, de même que ces pass permettront encore de réaliser des liaisons Eurostar entre Londres et Paris, Bruxelles et Amsterdam.

Les billets déjà achetés resteront valables jusqu'à leur date de péremption.