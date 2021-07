Les tests antigéniques arrivent en pharmacie : voici comment faire son test et recevoir le résultat en 20 minutes

A partir d’aujourdhui, les pharmacies belges pourront effectuer des test antigéniques rapides. Ce test par le nez permet de recevoir un résultat très rapidement, en vingt minutes. Alain Chassepierre, président de l’Association pharmaceutique belge apporte quelques explications.

Tout d’abord, ce sont les pharmaciens qui effectuent ce test : "Ils ont suivi des formations pour bien les réaliser. Il faut se rendre dans la pharmacie et c’est utile en cas de voyage ou pour la participation à des festivals, éventuellement", précise-t-il.

Si toutes les pharmacies n’effectuent pas le test, le président assure que celles qui le feront en Belgique sont nombreuses. La procédure est très simple : "On se rend dans la pharmacie, le pharmacien réalise le test et on a le résultat dans les 15 minutes. Dans les quatre heures, on peut aller télécharger le certificat qui permet d’entrer dans certains pays européens sur l’application CovidSafe des autorités ou sur le portail masante.be, par exemple."

Ce système de test est toutefois différent par rapport à un test PCR classique ou aux autres : "Il y a trois catégories de tests dans la stratégie de testing. Le premier est le test PCR, qui est réalisé via les centres de testing et les médecins généralistes, par exemple, et qui est transmis au laboratoire qui va faire l’analyse. C’est un test très fiable, détaille Alain Chassepierre. Ensuite, on a les tests antigéniques rapides — c’est de ça qu’on parle aujourd’hui — qui sont réalisés par des professionnels de la santé et qui sont notamment utilisés chez les personnes symptomatiques entre zéro et cinq jours. Ils sont considérés comme étant fiables. Et puis, il y a les auto-tests qui sont délivrés dans les pharmacies. Ils permettent par exemple à ceux qui veulent partir en voyage et qui ne sont pas symptomatiques de se faire tester. Dans certains pays, ça permet d’obtenir le certificat pour rentrer dans le pays pour passer ses vacances.