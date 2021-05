Les terrasses rouvrent, et malgré la météo mitigée, le Belge a répondu présent (photos et vidéos)

C'était un jour qui était attendu depuis sept mois : ce 8 mai, c'est la réouverture des terrasses en Belgique. Malgré un arrêté ministériel définissant les conditions de cette réouverture publié la veille, beaucoup de professionnels de l'horeca se préparaient depuis une bonne semaine, en espérant que la météo soit de leur côté. La réouverture des terrasses est permise dès 8h, l'occasion de préparer des petits-déjeuners, des brunchs pour les plus voraces, ou des apéros pour les plus motivé·e·s.

La place du Jeu de Balle, à Bruxelles, retrouve ses tables et chaises, ainsi que son célèbre marché aux puces
8h, un bon kawa.
Place Flagey, le ciel était plutôt bleu
Le sourire est sur toutes les lèvres à Mons
Bien à l'abri sous les parasols (qui pour l'occasion, parent plutôt la pluie), à Mons
La Grand Place de Mons ne désemplit pas
Rue des Brasseurs, le patron du célèbre restaurant "Le temps des Cerises" avait revêtu un kilt pour l'occasion
Et préparé un bon brunch namurois
La place du Vieux a retrouvé son animation habituelle, après presque neuf mois de silence

Finalement, la pluie et la grisaille sont de la partie. Qu'à cela ne tienne, le Belge n'a pas peur des nuages, habitué que nous sommes à la météo capricieuse. Exemple à Liège où il y a avait déjà des clients ce matin pour prendre petit café, manger un bout, prendre en l'air en terrasse dans le carré. Comme un air de liberté retrouvée. Et il y a du plaisir dans l'air comme celui d'Alexandre et Camille qui se sont arrêtés à la terrasse d'une brasserie. "On se sent revivre, voir des personnes autour de soi. Se faire servir, c'est comme avant, cela fait du bien."

À Ixelles aussi, les gens ont repris possession des terrasses.

A Namur, les plus matinaux étaient déjà en train de dévorer un brunch au Temps des Cerises, servi par le patron, en kilt, et au son de la cornemuse. La Place du Vieux, elle, a enfin repris des couleurs avec ses nombreuses terrasses, et les rires et cris des heureux buveurs de bières, cafés et cocktails.

Réouverture des terrasses : place du Vieux à Namur - 08/05/2021 La célèbre place du Vieux a retrouvé son animation habituelle en ce 8 mai 2021, après avoir été beaucoup trop silencieuses durant presque neuf long mois.

Bruxelles, 10h du matin, premier jour d’ouverture des cafés depuis octobre, il pleut, il fait froid... mais on s’en fout, on est ensemble en terrasse.... ???????????????? pic.twitter.com/qQfkCjS3vW — lola cohen (@lolaweb71) May 8, 2021

8 mai, il est normal que Nico soit en terrasse ! Santé ????

En plus à Orval, que demander de plus ? pic.twitter.com/pDkipD78uJ — Nico (@NicaiseNicolas3) May 8, 2021

Un peu partout en Belgique, le passant reprend possession des espaces de sociabilité que sont les terrasses. À Charleroi la Culture est venue prêter main forte à l'HoReCa. Diverses initiatives ont pris place en ville afin d'accompagner cette reprise. Cela va d'un cours de gym tonic pour dérouiller patrons et serveurs de bonne heure à de multiples spectacles et performances un peu partout. De quoi inciter les Carolos, de souche ou de passage, à arpenter la ville tout au long de cette journée. Un vent de libération souffle donc ce 8 mai sur Charleroi, mais ce n'est pas celui que l'on aurait pu croire malgré les 76 ans qui nous séparent désormais de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Ça fait du bien de manger en terrasse ! ???????? Bientôt chez vous ! ???????? Encore un peu de patience... pic.twitter.com/rIMqie8bUI — Malaussen (@AvantPeu) May 8, 2021

À Bruxelles aussi, les terrasses se remplissent peu à peu. C'était notamment le cas ce matin à la place du jeu de balle, lieu historique pour les chineurs et autres amateurs de brocantes. Car ce 8 mai, c'est également le retour des Brocantes "professionnelles". Si ce n'était pas l'ambiance des grands jours, les habitués retrouvent leurs marques. Et après un tour plus ou moins long au milieu de ces objets de la mémoire, il n'est pas rare, pour les promeneurs, de passer par la case café ou apéro dans l'un de ces nombreux débits de boisson qui entourent la place.

16 images © Tous droits réservés © Tous droits réservés

Qu’importe la pluie et les 9 petits degrés, les Belges sont en terrasse. pic.twitter.com/pLxAktG58H — Lionel Top (@lioneltop) May 8, 2021

