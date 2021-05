Les terrasses rouvrent, et malgré la grisaille, le Belge répond présent

La réouverture des terrasses est permise dès 8h, l'occasion de préparer des petits-déjeuners, des brunchs pour les plus voraces, ou des apéros pour les plus motivé·e·s. Voici les premières images, glanées au hasard des réseaux sociaux, pour vous partager l'ambiance.

Ouverture des terrasses : 08:30 Début de la pluie : 09:06 Are you kidding me ? #Belgium #COVID19 #terrasse pic.twitter.com/BfGZqaLiUb

Finalement, la pluie et la grisaille sont de la partie. Qu'à cela ne tienne, le Belge n'a pas peur des nuages, habitué que nous sommes à la météo capricieuse. Exemple à Liège où il y a avait déjà des clients ce matin pour prendre petit café, manger un bout, prendre en l'air en terrasse dans le carré. Comme un air de liberté retrouvée. Et il y a du plaisir dans l'air comme celui d'Alexandre et Camille qui se sont arrêtés à la terrasse d'une brasserie. "On se sent revivre, voir des personnes autour de soi. Se faire servir, c'est comme avant, cela fait du bien."