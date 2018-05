Les températures jouent au yoyo depuis le mois d'avril en Belgique, est-ce normal?

Les températures pourraient dépasser les 25 ce lundi sur une bonne partie du pays. C'est 10 degrés de plus que la semaine dernière. Et à partir de jeudi, on devrait à nouveau perdre 10 degrés.

Ces dernières semaines, les températures ont donc souvent joué au yoyo. Entre pics et plongée du mercure, comment expliquer ces variations en plein printemps ?

Rien de vraiment anormal selon Pascal Mormal, météorologue à l'IRM, l'Institut royal Météorologique de Belgique : "Cela s'aligne parfaitement dans une tendance de variabilité du climat sous nos régions. Un climat qui alterne périodes de grand beau temps et de temps plus perturbé avec des averses, des précipitations".

Le réchauffement climatique n'est, a priori, pas en cause pour cette fois même si le mois d'avril interpelle ce spécialiste : "Le mois d'avril est vraiment symptomatique car il est le 3ème plus chaud depuis le début des relevés. Ils s'inscrivent vraiment dans une tendance lourde, puisque quand on regarde les statistiques, les cinq mois d'avril les plus chauds se situent tous depuis 2007. Donc, ces 11 dernières années...".