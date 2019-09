Les températures du mois d'août ont dépassé les valeurs normales

Les températures du mois d'août ont largement dépassé les valeurs normales, indique dimanche l'Institut royal météorologique (IRM). Un nouveau record de chaleur a d'ailleurs été enregistré pour la troisième décade du mois (21-31 août) avec 21,0°C (contre 20,6°C en 2016). L'IRM précise également qu'au cours des 10 premiers jours d'août, les températures ont généralement été supérieures aux valeurs de saison, bien que du 11 au 21, elles se situaient en dessous des valeurs normales.

L'IRM rapporte que globalement, à Uccle, la température moyenne du mois était légèrement supérieure à la normale avec 19,2°C (normale: 18,0°C). Une nouvelle vague de chaleur a été enregistrée du 23 au 28 août où la température maximale journalière n'est pas descendue en dessous de 25°C avec trois jours comptant des maxima supérieurs à 30°C. Au cours du mois, les températures ont varié entre 9,6°C et 33,3°C. Le jour le plus chaud a été le 27 avec une température maximale de 33,3°C.

Dans le reste de la Belgique, la température la plus élevée a également été mesurée le 27, à Begijnendijk où le mercure est grimpé jusqu'à 35,0°C. La température la plus basse a été mesurée le 21 à Elsenborn (Bütgenbach) où le thermomètre est descendu jusqu'à 3,0°C.

Ensuite, la durée d'insolation mensuelle a atteint 222h 19min à Uccle (normale: 189h 32min). À l'instar des températures moyennes, c'est la dernière décade (21-31 août) qui a inversé la tendance sur l'ensemble du mois. Au cours de ces onze jours, le soleil a brillé pas moins de 117h 11min, ce qui est un nouveau record pour la troisième décade d'août (record précédent : 114h 35min en 1991).

Finalement, en termes de précipitations, la quantité mensuelle n'a atteint que 47,9 mm à Uccle (normale:79,3 mm) en 14 jours (normale: 14,5 jours). Plus de la moitié de ce total est tombé durant la deuxième décade, indique l'IRM. Le cumul journalier le plus important a été relevé le 12, avec 12,1 mm.

Dans le pays, les quantités de précipitations journalières les plus importantes ont été mesurées durant les orages. C'est à Gouvy qu'on a relevé le cumul le plus élevé avec 37,2 mm, le 9 août. Au cours du mois, on a enregistré 15 jours d'orage dans le pays (normale: 14,1 jours).