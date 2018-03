"Les taxis veulent le monopole, ils chassent la concurrence", explique un chauffeur Uber

Nos journalistes ont rencontré un chauffeur Uber à l'occasion d'un trajet à Bruxelles en cette journée de manifestation des taxis à Bruxelles. Roulant à bord d'une voiture qui rentre dans la catégorie des limousines, il multiplie les plateformes pour lesquelles il travaille.

Joindre les deux bouts

"Le travail qu'Uber nous donne ne suffit pas à rentabiliser la journée. En tant qu'indépendants, il faut pouvoir couvrir les charges, pouvoir vivre. Donc on cherche dans toutes les sociétés", explique-t-il. Le chauffeur travaille pour CarsApp, UberVan, UberBlack et réalise des courses privées par internet.

"J'ai des charges de plus de 4000 euros à payer par mois", s'alarme le chauffeur. "On est des professionnels, on a des numéros de TVA, on a des sociétés. Tout ce qu'on touche passe de compte à compte. Que font-ils que nous ne faisons pas ?"

Le chauffeur ne comprend pas les manifestations de ce mardi, il suggère de négocier à la place et de se conformer au règlement. Concernant les chauffeurs de taxis, il estime qu'"ils veulent le monopole, ils veulent augmenter la masse de travail et donc ils chassent la concurrence".

Il poursuit, affirmant qu'"ils font 400 [euros] et écrivent 150. Le reste, c'est fait au noir. Ils déclarent rien, ils ne paient rien, c'est pour ça qu'ils manifestent, la tricherie va bientôt être finie".

Des contrôles de police inopinés ?

Lors de ce trajet, le véhicule sera immobilisé par un policier pour un contrôle. Le membre des forces de l'ordre nie que des contrôles soient spécialement effectués auprès des chauffeurs Uber ce mardi, affirmant que des contrôles ont lieu tous les jours.

Ce n'est pas de l'avis du chauffeur qui a transporté nos journalistes : "Ce sont les policiers qui font la grève, c'est pas les taximen. Ils ont agressé un client, ils les on fait sortir. Parfois, les taximen ne te laissent pas charger les clients, te bloquent et prennent les bagages des clients de force".

Il poursuit ces accusations, affirmant qu'"il y a des policiers qui les aident à faire sortir les clients. À la rue Belliard, des policiers ont fait sortir un client, ils lui ont dit qu'il devait se débrouiller pour retrouver un taxi, que ce n'était pas à eux de lui en trouver un. C'était un homme d'affaires français, il était encore à 5 kilomètres de sa destination et ne savait pas quoi faire".