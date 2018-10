Les syndicats policiers appellent à une grève du zèle le 12 octobre

Les syndicats de la police SLFP-VSOA et SNPS-NSPV appellent leurs membres à mener une grève du zèle le vendredi 12 octobre, dans tout le pays, pour protester contre les modifications de leur statut, la gestion des migrants en transit et la violence exercée contre les policiers.

"Les agents de police sont effrayés par le détricotage de leur statut et demandent du respect de la part des politiques et des citoyens", indiquent les deux syndicats ce samedi. Ils appellent leurs membres à observer une grève du zèle vendredi entre 6h30 et 8h30. Celle-ci prendra la forme de contrôles minutieux à grande échelle.

"Comme il y a quelques années, nous organiserons des contrôles et des actions d'excès de zèle sur les grands axes", commente le vice-président du SLFP Police, Vincent Houssin.

Les agents entendent exprimer leur mécontentement contre les nombreuses modifications de leur statut (salaire, procédure disciplinaire, etc.), la charge de travail supplémentaire associée aux migrants en transit et la violence exercée contre les agents. A cet égard, ils plaident pour infliger une peine maximale aux auteurs d'agressions policières.

La CSC et la CGSP doivent encore se prononcer sur leur participation éventuelle.

Les syndicats policiers ont multiplié les actions de protestation ces dernières semaines pour faire entendre leurs revendications.