Les syndicats choqués par les messages d'avertissement de Ryanair à son personnel

La CNE estime "scandaleux" que la compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair envoie des messages d'avertissement de "no show" à son personnel au lendemain de la grève de mercredi et jeudi, a fait savoir le syndicat ce samedi dans une lettre adressée aux autorités fédérales et européennes.

"Un 'no show' est une faute lourde qui amène le plus souvent au licenciement sans indemnité en cas de répétition. Participer à une grève ne peut en aucun cas être considéré comme une faute. Cela va à l'encontre de toutes les Conventions internationales", a souligné la Centrale nationale des employés.