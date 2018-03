Les supermarchés nous font-ils payer trop cher?

Le SPF Economie a comparé les prix des supermarchés belges, allemands, français et hollandais. En moyenne nous payons nos courses plus cher que nos voisins. On parle d'une différence de 9 à 13%.

Selon cette étude de l’observatoire des prix, le consommateur payait en moyenne 13,4% de plus en Belgique qu’en Allemagne, 12,9% de plus qu’aux Pays-Bas et 9,1% de plus qu’en France.

Comment expliquer cette différence? Peut-elle se justifier? Y-a-t-il trop d’intermédiaires? Les distributeurs belges profitent-ils d’un manque de concurrence?