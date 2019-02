Les "superfoods", des aliments aux superpouvoirs ?

Depuis 3 à 4 ans, des photos très colorées de bols remplis de fruits et de graines fleurissent sur les réseaux sociaux dont Instagram. Des préparations, très esthétiques, souvent faites à partie de « superfoods », des aliments aux pouvoirs nutritionnels qui seraient extraordinaires. Les baies d’açaï, issues de palmiers que l’on trouve en Amérique du Sud, sont notamment très prisées par les influenceurs.

Baies de goji, d’açaï, graines de chia ou encore algues comme la spiruline : les noms de ces aliments exotiques sont partout sur les réseaux sociaux, des aliments qui auraient des superpouvoirs. On les appelle d’ailleurs les « superfoods », car leurs valeurs nutritives seraient exceptionnelles. Mais certains nutritionnistes en doutent.

Des préparations que l’on retrouve aujourd’hui dans certains restaurants, entre autres à Bruxelles. « Nous avons différents types d’açaï bowl que nous proposons aux clients depuis 3 à 4 ans », explique Margaux Crickx, responsable de salle d’un café-restaurant dans la capitale.

« Dans un bol, il y a de la purée d’açaï et par-dessus, on vient déposer des fruits comme de la banane ou encore des graines de chia ou de goji. Ce sont pour la plupart des superfoods », nous livre Steve Vandervorst, cuisinier. « Les clients recherchent un petit-déjeuner sain, et les açaï bowl correspondent à leurs attentes car les superfoods utilisés dans ces préparations auraient un pouvoir nutritionnel supérieur à d’autres aliments. »

Loïc Van Lang, coach sportif, raffole de ce type de repas : « J’ai vu que l’açaï était très antioxydant. C’est donc très bon pour moi vu mon activité sportive. J’en consomme presque tous les jours. C’est ma compagne, originaire du Brésil, qui m’a fait découvrir ces baies ».

Pas de preuves scientifiques

« D’un point de vue scientifique, il n’y a pas de définition claire concernant un superaliment ou un superfood », tempère Nicolas Guggenbühl, nutritionniste.

« Ce sont souvent des denrées qui sont effectivement riches en vitamine C ou en antioxydant. Mais des aliments de chez nous, qui ne sont pas considérés comme des superfoods, ont les mêmes atouts nutritionnels. Le problème des superfoods c’est qu’ils sont investis de pouvoirs particuliers qui ne sont pas confirmés par les autorités sanitaires », ajoute l’expert.

Nicolas Guggenbühl précise que ces aliments sont intéressants s’ils sont distillés dans une alimentation équilibrée : « Il ne faut pas en faire le principal de son alimentation vu leurs caractéristiques nutritionnelles. L’excès nuit en tout », conclut-il.

Une étude de Test-Achat a par ailleurs démontré que certains de ces superfoods contenaient des traces de pesticides.