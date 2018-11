Les Suisses votent non au référendum sur les "vaches à cornes"

Les électeurs suisses ont voté dimanche contre l'initiative populaire dite "des vaches à cornes" qui prévoyait d'accorder des subventions aux éleveurs qui préserveraient les cornes de leur bétail, selon de premières estimations. Conduite par Armin Capaul, un éleveur écologiste devenu star médiatique en Suisse, cette consultation autour du sort des cornes de l'animal quasi-emblème du pays avait beaucoup fait parler d'elle mais le oui n'a recueilli que 47%, selon les estimations fournies à la mi-journée par l'institut de sondage gfs.bern.

Après des démarches infructueuses auprès des autorités fédérales, Armin Capaul avait décidé d'enclencher une initiative en essayant de collecter au moins 100.000 signatures dans un délai de 18 mois, comme le permet la loi helvétique sur la démocratie directe. Il est parvenu à recueillir 119.626 signatures, permettant ainsi l'organisation du référendum de ce dimanche.

Son initiative visait à réclamer des subventions pour les agriculteurs pour "adapter les étables aux vaches" et non le contraire, avec l'objectif de garantir leur sécurité et celle de l'éleveur. Le gouvernement suisse (Conseil fédéral) s'est prononcé contre cette initiative, expliquant dans un communiqué qu'il "refuse d’octroyer des contributions spécifiques, car il n’existe aucune étude qui affirme que le bien-être des vaches ou des chèvres sans cornes est entravé démesurément".

Oui à la lutte contre les fraudeurs

Les électeurs suisses ont en revanche voté en faveur d'un renforcement des capacités de surveillance des assurances santé pour empêcher les fraudes, dans une autre consultation fédérale. Selon gfs.bern, quelque 67% ont ainsi voté en faveur du texte de loi intitulé "base légale pour la surveillance des assurés" qui prévoit une extension des prérogatives des assurances pour se prémunir contre les resquilleurs, et notamment la possibilité d'"observations secrètes" dans le cas d'"indices concrets de perceptions indues". "Ce que les Suisses ont voulu démontrer, c'est que la solidarité sociale, c'est très important mais qu'on doit se sentir absolument responsable", a déclaré sur la chaîne publique RTS Benjamin Roduit, du Parti Démocrate-chrétien (PDC), un des chefs de file de la campagne en faveur du oui à l'initiative sur la surveillance des assurés.

Enfin, un troisième texte, proposé par l'UDC (Union démocratique du centre, droite populiste), et qui visait à imposer une suprématie de la Constitution suisse sur les traités internationaux signés par la Confédération a été rejeté. Cette initiative intitulée "le droit suisse au lieu des juges étrangers" qui prévoyait d'adapter voire de dénoncer les "obligations de droit international" si elles n'étaient pas conformes à la Constitution helvétique, n'a recueilli que 33% de votes favorables.