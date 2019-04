Les stéroïdes anabolisants ont-ils envahi nos salles de sport?

Ce sportif amateur passe beaucoup de temps dans les salles de sport. C'est là-bas qu'il a "appris" à prendre ces produits illicites. Selon lui, la pratique s'y est banalisée: "On est de moins en moins gênés. Tout le monde en parle. Il y a facilement 70% des gens qui en prennent dans les salles de sports. Et pas nécessairement des costauds."

"Ça motive. Ça met tout le temps en forme et le moral est bon!" L'homme que nous rencontrons à l'abri des regards n'hésite pas à vanter les mérites des anabolisants. Il est grand, musclé et prend toutes sortes de stéroïdes depuis 10 ans. Pour lui, en prendre semblait inévitable: "Au début on se pose beaucoup de questions mais on va entendre 'si tu veux être comme lui, il faudrait prendre ça.' Le problème c'est qu'on voit des beaux corps dans les magazines, dans les publicités et on sait que naturellement c'est impossible."

Parabolan, Primobolan, Dianabol, Anvarol... Ces noms ressemblent à ceux que l'on pourrait trouver sur une boite de médicaments. Ils en ont la forme: des cachets ou des liquides contenus dans de petites fioles, mais ils n'en n'ont pas l'usage. Ceux qui les utilisent ne cherchent pas à se soigner, mais bien souvent à se muscler au-delà des limites naturelles du corps. Ces produits sont des stéroïdes anabolisants. Ils se vendent de manière décomplexée sur internet et sont bien connus dans certaines salles de sports. Ils sont pourtant illégaux et dangereux.

Lucien Delchambre - © Tous droits réservés

Les stéroïdes anabolisants ont-ils vraiment envahi nos clubs de fitness? A Seraing, nous poussons la porte d'une salle de gym à l'ancienne. Ici, on vient se muscler. Lucien Delchambre est le chef, il tient à la réputation de sa salle. "Si quelqu'un prend, on l'exclut" affirme-t-il. Lucien est dans le métier depuis longtemps et sait que cela existe: "On a beaucoup d'échos de salles où les produits défendus circulent. Il y en a qui sont plus dévouées à ce genre de choses. Si vous fréquentez une de ces salles, vous verrez des gens extrêmement volumineux, trop galbés, et ne donnant pas l'idée de naturel. Vous pourrez vous dire que des produits y circulent. Ce qui ne veut pas dire que c'est le club qui organise le trafic évidemment, mais c'est au chef du salle à dire: 'nous on ne veut pas de cela'."

En Wallonie et à Bruxelles, les salles de fitness ne sont contrôlées que lorsqu'il y a des éléments permettant de croire que des produits dopants y circulent. Les descentes faites au hasard n'existent pas, mais la loi a récemment changé et les premiers contrôles devraient avoir lieu cette année avec des sanctions sportives et judiciaires à la clef. En Flandre, c'est déjà le cas. En 2017, 76 contrôles d'urines ont eu lieu dans des salles de fitness. Plus de 20% se sont avérés positifs. C'est plus que dans tous les autres sports.