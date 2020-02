Les souliers de rêve de Christian Louboutin s’exposent à Paris

Pour Christian Louboutin le soulier est un profil, un bruit, une ombre, un pied de femme : "Le soulier existe quand il est posé sur une jambe. Il exprime quelque chose de la femme quand elle le porte, et chaque femme est différente", explique-t-il.

Nous tombons tout d’abord nez à nez sur le "Pigalle". Ce nom qui flaire bon Paris, représente un escarpin de légende au talon vertigineux mais aussi à la semelle rouge vif, qui est devenue la signature du maitre Louboutin. Ce rouge est partout, même sous ses propres semelles. Et ne dites pas "chaussures" mais "souliers".

La haute couture Louboutin, pour le pied de la femme mais aussi de l'homme, fait rêver depuis plus de 30 ans. Aujourd’hui le talent de Christian Louboutin s'expose à Paris, histoire d'entrer quelques instants dans la tête du créateur qui dessine depuis son plus jeune âge. Cet "artisan du luxe" nous a fait visiter son expo en primeur.

Dans son exposition, il invite à la découverte de prototypes, d’essais ou encore de souliers d'archives. Autant de pièces qui n'ont jamais été commercialisées et qui témoignent de sa bouillonnante créativité. Lorsqu’il a 12 ans à peine, un panneau interdisant les hauts talons sur les parquets le marque à jamais et son envie de dessiner prend forme. Sa toute première création sont les souliers de mariage d'une amie dont il a dessiné courbes et talons.

Christian Louboutin ne se considère par comme un artiste : "Je suis plutôt un artisan du luxe, mais si on insiste pour me mettre dans une catégorie artistique alors j’accepte celle des arts appliqués. D’ailleurs je suis très appliqué dans mon travail", ironise-t-il.