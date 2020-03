Les sociétés de gardiennage submergées de demandes en cette période de confinement

Déjà très sollicités après les attentats de Paris et Bruxelles, les agents de sécurité le sont à nouveau en cette période de confinement. Les acteurs du secteur sont assaillis de demandes venant essentiellement de la grande distribution. C’est le cas chez Vranckx Security. Cette entreprise de Mettet en région namuroise est surtout spécialisée dans l’évènementiel avec notamment une présence à de nombreux festivals dont celui de Tomorrowland. Ce secteur d’activité étant pour l’instant à l’arrêt, le chiffre d’affaires de l’entreprise risquait de chuter. C’était sans compter les nombreuses demandes des supermarchés.

" Je travaillais déjà pour une enseigne mais j’ai été contacté dès le début du confinement par deux autres, explique le gérant Luc Vranckx. Nous avons aussi des demandes d’entreprises fermées pour lesquelles nous faisons des rondes afin de vérifier qu’il n’y a pas eu de dégradations ou de vols."

Les 1500 agents de la société Protection Unit, le quatrième plus gros acteur du secteur du gardiennage en Belgique, ne chôment pas non plus. Ils sont désormais présents en nombre dans les grands magasins, les hôpitaux ou encore à l’aéroport de Bierset où le personnel sécurise notamment le transit des produits sanitaires et des masques venus de l’étranger. L’entreprise est aussi très demandée dans les pharmacies.