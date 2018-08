Les sites et hébergements touristiques invités à améliorer l'accessibilité pour les PMR

Le gouvernement wallon a officiellement lancé, lundi, un appel à manifestation d'intérêt visant à améliorer l'accessibilité PMR dans les sites et hébergements touristiques de Wallonie."La Wallonie veut investir dans l'accessibilité pour toutes les personnes. Ce n'est pas nouveau. On profite du Plan Wallon d'Investissement de 80.000.000 d'euros approuvé en janvier au profit du tourisme pour donner un coup de pouce aux investissements en la matière", a indiqué le ministre wallon du tourisme René Collin (cdH). Le gouvernement wallon a ainsi décidé d'octroyer une subvention de 244.000€ à l'asbl Access-I afin que cette association, qui évalue l'accessibilité d'un bâtiment, d'un site ou d'un événement par rapport à chaque besoin spécifique, réalise des pré-audit de bâtiments. "Cela concerne les hébergements touristiques et les attractions reconnus par le CGT, les organismes touristiques comme les syndicats d'initiative ou maison du tourisme ou encore les pouvoir publics. Le pré-audit servira à connaître leurs besoins en terme d'investissements. On actionnera ensuite d'autres lignes budgétaires pour la réalisation des investissements", a poursuivi René Collin. Tous les opérateurs intéressés par cette démarche ont jusqu'au 21 septembre pour se manifester via un formulaire disponible sur le site www.tourismewallonie.be. Un maximum de 400 dossiers seront retenus.