Les Scouts et les Guides recommandent l'annulation des fêtes, soupers et événements

Les mouvements de jeunesse des Scouts et des Guides recommandent d'annuler les fêtes d'unité, soupers et autres événements afin de tenir compte des directives gouvernementales, ont-ils annoncé respectivement par communiqué mercredi.Les Scouts et les Guides ont annoncé plusieurs mesures afin de restreindre autant que possible la propagation du Covid-19. Les mouvements de jeunesse ont ainsi publié sur leur site internet respectif qu'ils recommandaient l'annulation des fêtes d'unité, des soupers et des week-ends prévus. "Il faut éviter les interactions répétées, surtout avec les personnes potentiellement à risque, a fortiori dans des lieux confinés, comportant beaucoup de monde et pendant un laps de temps assez long", est-il indiqué sur leur site internet.

Les Scouts et les Guides ont aussi rappelé les recommandations hygiéniques de base telles que se laver les mains régulièrement, se moucher dans des mouchoirs à papier à usage unique ou encore tousser et éternuer dans le pli du coude. En Flandre, les différents mouvements de jeunesse ont demandé à leurs groupes de s'informer auprès des autorités locales et de suivre leurs conseils, et donc notamment de ne pas organiser des événements d'ampleur.