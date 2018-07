Les scouts en mode "zéro déchet"

Du dentifrice en poudre

La douche – froide – est accompagnée de savon et d’un gel douche unique, conditionnés dans de grandes bouteilles. Plus question non plus d’emporter son tube de dentifrice : "On a fabriqué une poudre à base de bicarbonate de soude et d’arômes de menthe… " un seul contenant pour tout le monde et un produit 100 % naturel contenu dans un petit bocal. L’unité ne s’arrête pas à l’alimentation et l’hygiène corporelle, les GSM sont chargés grâce à une valise solaire posée sur la toile des tentes et désormais même les perches de bois sont réutilisées durant plusieurs étés !