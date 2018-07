Des scientifiques photographient pour la première fois une exoplanète en formation

Une collaboration internationale d'astronomes emmenée par l'Institut allemand Max-Planck a enregistré pour la première fois des images de la formation d'une exoplanète, baptisée PDS 70b. L'astre se forme dans la constellation du Centaure dans le disque de gaz et de poussière d'une étoile naine prénommée PDS 70.

Les scientifiques ont pris une image spectaculaire du moment précis de la formation de DPS 70b grâce à un instrument chasseur d'exoplanètes installé sur le télescope géant VLT au Chili. Située à 370 années-lumière de la Terre, la planète est visible sous la forme d'une boule lumineuse séparée par une distance de 3 milliards de kilomètres de son soleil (distance Soleil-Uranus). Il s'agit d'une sphère gazeuse dont la masse est supérieur à celle de Jupiter. À la différence des planètes telluriques comme la Terre, celles dites "gazeuses" ont une "composition plus légère et n'ont pas vraiment de surface. Elles sont similaires à des soleils froids et sont considérablement plus petites", précise Lê Binh San Pham, planétologue à l'Observatoire Royal de Belgique.

Les scientifiques ont aussi réussi à calculer l'atmosphère qui y règne: presque 1000 degrés Celsius. Ce qui est largement supérieur à toute les planètes de notre système solaire.

Avant la révélation officielle de la découverte, une seconde équipe s'est penchée sur PDS 70b. Les chercheurs ont mesuré la brillance de la planète à différentes longueurs d'onde. Ils ont obtenu un spectre qui a permis de deviner certaines caractéristiques de son atmosphère, qui serait nuageuse en plus d'être brûlante.

L'importance capitale d'étudier les jeunes étoiles

Pour découvrir des protoplanètes (ou embryons de planètes), il faut observer les disques encerclant les jeunes étoiles. Ce sont de véritables cocons planétaires. "Les planètes naissent de la formation d'une étoile, de ses poussières, ou alors d'un mélange d'hydrogène et d'oxygène. A partir de là se forme des spirales de gaz et par la suite, une planète.", explique Lê Binh San Pham.

Mais c'est la première fois que les chercheurs disposent d'images précises. Les chercheurs ont souvent photographié des anomalies dans les disques des étoiles. "Jusqu'à présent, la plupart de ces planètes candidates pouvaient n'être que des artefacts du disque", précise Miriam Keppler de l'Institut Max-Plank, dirigeante de l'équipe à l'origine de la découverte, cité par Lepoint.fr. Mais cette fois-ci, les scientifiques sont formels, il s'agit d'une exoplanète.

Mais au juste, c'est quoi une exoplanète ?

Une exoplanète est une planète inconnue située en dehors du système solaire et flottant librement dans l'espace interstellaire. L'étude des exoplanètes est un domaine important en astrophysique depuis le 16e siècle. Il permet d'en apprendre plus sur la structure et les conditions physiques des planètes extrasolaires, mais aussi d'en apprendre plus sur notre propre planète, notre système solaire et notre galaxie. Enfin, il permet de trouver des endroits où il pourrait y avoir de la vie.

La première exoplanète a été découverte en 1995 par Michel Mayor, astrophysicien et Didier Queloz, son doctorant. Nommée 51 Pegasi b, elle ressemble à une Jupiter chaude. C'est grâce au tout nouveau spectrographe "Elodie", qui calcule la vitesse radiale des étoiles (la vitesse d'une étoile perçue depuis la Terre), que les deux scientifiques la découvrent par hasard. Si une étoile produit des infimes déplacements, c'est peut être à cause d'un objet, une planète par exemple, en orbite autour d'elle. A cause de leurs masses respectives, les étoiles et les planètes s'attirent et circulent autour d'un axe de rotation.