Les rondeurs se font une place de choix dans le monde de la mode mais gare aux excès

Des mannequins " plus size "

Depuis quelques années, les codes évoluent. On voit de plus en plus souvent apparaitre des mannequins dits " plus size " dans les défilés de mode. Dans l’agence Dominique Models, une catégorie est dédiée aux femmes plus rondes. La demande existe depuis longtemps, mais elle augmente considérablement et provient de toutes les marques. "Avant, ce type de demande concernait les tailles du 42 au 46, mais aujourd’hui elle concerne aussi les " in between ", c’est-à-dire du 38 au 42 ", explique la directrice Odile Farber. Pour elle, rien d’étonnant à cette tendance : "Toutes les clientes ne font pas un 36. Au contraire, en France la taille moyenne est le 42 ".

Les réseaux sociaux ne sont pas étrangers à ces changements de mentalités. " Des clientes s’y sont exprimées pour dire qu’elles ne ressemblaient pas aux mannequins trop minces. Voilà pourquoi on a décidé de faire travailler davantage de mannequins " plus size " ".