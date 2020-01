Les religieuses également victimes de sérieux "burn-out"

Le syndrome d'épuisement et de stress au travail des religieuses catholiques - ou "burn out" - est désormais pris très au sérieux, d'autant que les abandons de vocation sont nombreux et ont conduit le pape à ouvrir un centre d'accueil à Rome pour des ex-soeurs, revèle un supplément de l'Osservatore Romano, journal officiel du Vatican.

Très soumises à leur hiérarchie, travaillant sans règles claires ou contrats de travail, parfois aussi victimes d'abus de pouvoir ou d'agressions sexuelles, le difficile quotidien des religieuses est à la Une de "Donne Chiesa Mondo", un supplément mensuel consacré aux femmes dans l'Eglise à paraître dimanche.

Le magazine y dévoile une initiative inédite de l'Union internationale des supérieures générales (UISG) qui a décidé d'instituer pour une période de trois ans une commission pour traiter ce phénomène du "burn out".