Les Red Lions, champions du monde de hockey, rempliront-ils la Grand'Place ce mardi midi?

L’équipe nationale de hockey, les Red Lions, a remporté le titre mondial dimanche en finale de la Coupe du monde en Inde, face aux Pays-Bas. C’est la première fois qu’une équipe masculine est championne du monde dans un sport collectif et olympique.

Thomas Van den Balck, ancien capitaine des Red Lions, qui a participé à la campagne des Belges aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 est actuellement le consultant hockey de la RTBF.

Il sera ce mardi midi, sur la Grand-Place pour fêter les Red Lions à leur retour d’Inde.

"J’irai même avec mon fils. Je pense que je me dois d’y aller, c’est un moment unique, c’est un privilège énorme que la Ville de Bruxelles fait à l’équipe nationale de hockey en pouvant se montrer comme ça sur la Grand-Place. C’est un moment historique, non seulement pour la Grand-Place, mais aussi d’avoir gagné la Coupe du monde".

Reste à voir s'il y aura assez de supporters pour la remplir: "Je pense qu’on peut réussir à la remplir. Malheureusement, c’est vrai que nous ne sommes pas comme le foot, mais l’important c’est de le faire".

Il était très difficile de jouer au hockey auparavant, mais maintenant les prix se sont démocratisés

On n’a pourtant pas entendu des coups de klaxon pendant toute la nuit dimanche soir. Comment expliquer que le hockey soit beaucoup moins populaire que le football en Belgique ? "On vient de beaucoup plus loin que le football, qui est un sport international connu et reconnu; tout le monde peut y jouer facilement. Il était très difficile de jouer au hockey auparavant, mais maintenant les prix se sont démocratisés et on commence donc à avoir de l’intérêt et à venir jouer au hockey plus qu’avant. Malheureusement, nous manquons également d’infrastructures. Sur Bruxelles, nous manquons énormément de terrains. Nous avons un déficit en place énorme, ce qui nous oblige parfois à refuser des membres, mais nous restons vraiment un petit sport. Nous avons un peu plus de 50.000 affiliés. On a fait un bond énorme en 10 ans. On était à peu près à 20.000 il y a 10 ans et maintenant on est à plus de 50.000, donc le bond qu’on a fait est énorme. Mais malheureusement ça reste minime par rapport au football, qui compte des centaines de milliers d’affiliés. On arrive plus facilement à jouer au football qu’au hockey."

Pour Thomas Van den Balck, ce n'est pas pour autant un sport réservé à une élite, un phénomène bruxellois et anversois avant tout: "Je pense qu’on pouvait le dire avant, mais maintenant beaucoup moins. Aujourd’hui, il y a de plus en plus de nouveaux clubs qui ouvrent, qui se créent. Je pense à Perwez, à Ittre ou encore en Flandre à Wilrijkse, où va passer la coupe d’Europe en 2019. C'est un sport qui s’ouvre. Le fait d’avoir fait des bons résultats en hommes et en filles permet aussi d’avoir de l’aide par rapport aux différents gouvernements. Je pense à l’ADEPS ou au BLOSO côté flamand, qui nous subsidient. Ça nous permet aussi d’ouvrir des clubs et de démocratiser un peu plus les cotisations et les frais d’inscription".

Malheureusement, le hockey n’est pas encore assez médiatisé

Le grand public ne connaît finalement pas bien cette équipe de hockey qui est championne du monde. On connaît quelques noms, mais on est évidemment loin de la starification qu’on peut connaître pour les Diables rouges. "Le monde sportif belge connaît effectivement John-John Dohmen, Arthur Van Doren et Vincent Vanasch, ces trois joueurs qui ont déjà été élus internationalement meilleurs joueurs et meilleur gardien, pour Vincent Vanasch, du monde. Ils ont été reconnus mondialement, donc ceux-là sont déjà connus. Malheureusement, le hockey n’est pas encore assez médiatisé comme l’est le football ou comme l’est le basket. Si on prend ces deux sports collectifs, qui sont encore au-dessus de nous du point de vue des médias, chacun d’eux a des retransmissions en direct permanentes avec des émissions sur les différentes chaînes et des résumés, ce qu’on connaît moins actuellement au hockey, même si les chaînes privées retransmettent un match par week-end par exemple. Un match de championnat de hockey masculin est retransmis en direct par week-end, mais ce sont des chaînes privées".

Parce que le hockey est moins facile à suivre à la télévision? "Il est peut-être moins facile à suivre au début, mais une fois qu’on l’a suivi trois ou quatre fois, je pense que ça peut aller plus vite. Les sports comme le basket ou le football vont un peu moins vite et la balle est plus grande, donc je pense que l’investissement en médias, en caméras, est moins important que pour le hockey, où il faut éventuellement plus de caméras, ça va beaucoup plus vite, la balle est plus petite, et donc ça demande peut-être plus d’investissements. Donc, comme il n’y a malheureusement pas de return pour les médias, on investit moins pour l’instant".