Les récoltes de cerises n’ont jamais été aussi bonnes grâce au beau temps

Les producteurs de cerises belges vendent plus de 2 millions de kilos de cerises cette année, selon la Belgische Fruitveiling (BFV), la coopérative belge qui vend aux enchères des fruits. C’est un record absolu.

"La nature nous a été particulièrement favorable cette année, la période de floraison a été idéale. De plus, nous avons eu une période de temps très sec et ensoleillé dès le début de la récolte. Résultat : nous avons une récolte sublime ", explique Filip Lowette, directeur de BFV à la VRT.

Quelque 80% des ventes sont destinées à la consommation intérieure. Les chiffres d'exportation sont assez décevants cette année, car les autres pays européens bénéficient également de conditions climatiques favorables. "Toute la production européenne a lieu en même temps, ce qui augmente la pression sur le prix à l'exportation des cerises", explique Filip Lowette.

La culture des poires et des cerises gagne du terrain par rapport à la culture de la pomme. "À cause du boycott russe, les producteurs se retrouvent avec des excédents. Les cerises et les poires offrent plus de perspectives économiques", ajoute le directeur de BFV.

La superficie de culture des cerises belges est passée à 1.000 hectares au cours des dernières années, soit une hausse de 400 hectares depuis 2010. De plus en plus d'agriculteurs optent par ailleurs pour la culture protégée des cerises sous coupe. Du coup, une plus grande continuité dans l'approvisionnement en cerises est assurée.