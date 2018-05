Les ravages de l'alcool et du tabac sont plus importants que ceux des drogues illicites

Selon les dernières statistiques publiées par la revue scientifique Addiction, on meurt plus dans le monde des ravages de l'alcool et du tabac que de la consommation de cannabis, d'héroïne ou de cocaïne.

Il ressort de cette étude qu'en 2015, les consommations d’alcool et de tabac ont fait perdre 250 millions d'années de vie en bonne santé à l'humanité, les drogues illicites en ont gâché 30 millions.

Jean Tafforeau, médecin chef de service chez Sciensano, institut de santé publique, explique : "C'est la consommation de longue durée du tabac et de l'alcool qui entraîne des problèmes de santé du type cancers, maladies cardiovasculaires, troubles respiratoires. Elles ont des conséquences très importantes qui apparaissent relativement tard dans la vie."

En ce qui concerne les drogues illicites, il indique que le nombre de personnes qui ont des complications est relativement faible, mais il s'agit de complications très graves, comme des décès à la suite d'une overdose, d'actes de violence ou d'accidents de voiture.

D'après les statistiques, la consommation d'alcool et de tabac est la plus élevée en Europe. En Belgique, on a mesuré que 17 % de la population belge consommait quotidiennement de l'alcool, et 19 % pour le tabac.