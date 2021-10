Les radars-tronçons flasheront 24h/24 sur sept autoroutes belges : voici leur emplacement sur une carte

Un projet pilote a été lancé mercredi sur 7 autoroutes en Belgique: les radars tronçons qui y sont installés flasheront les contrevenants aux limitations de vitesse 24h/24 et 7 jours sur 7, a annoncé le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, en compagnie de la ministre wallonne de la Sécurité routière, Valérie De Bue. Toute personne roulant à 129 km/h ou plus (puisque la marge d'erreur technique du radar reste, elle, d'application) se verra infliger une amende.

Plus question donc, sur ces tronçons, d'appliquer une marge de tolérance, ce seuil de vitesse supplémentaire, supérieur à la limite de vitesse légale, à partir duquel on dresse un procès verbal.

En collaboration avec la police de la route, le département de la Justice a démarré cinq projets pilotes en Wallonie et deux en Flandre.

En Wallonie, ils concernent :

la E42 Fleurus - Jemeppe-sur-Sambre dans la direction de Namur

l'A7/E19 Seneffe - La Louvière dans la direction de Mons

l'A16/E42 Bernissart - Péruwelz dans la direction de Tournai

l'A54/E420 Charleroi - Pont-à-Celles dans la direction de Nivelles

l'A4-E411 Assesse - La Bruyère dans la direction de Bruxelles

En Flandre, ils concernent :

l'E19 dans le Craeybeckxtunnel dans la direction de Bruxelles

l'E314 Lummen - Halen dans la direction de Louvain

A titre d'exemple, sur l'A54 en direction de Nivelles, sur la base d’un monitoring effectué sur ce tronçon entre le 1er septembre et le 30 septembre 2021, 483 conducteurs ont été flashés à 141 km/h ou plus, et 2822 conducteurs à 129 km/h ou plus. Sans marges de tolérance supplémentaires, on flashera donc plus de cinq fois plus de conducteurs en excès de vitesse par mois.