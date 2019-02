Les pubs pour la malbouffe bannies des transports publics à Londres

Les publicités pour les aliments riches en gras, sucres et sels ne sont plus les bienvenues à partir d’aujourd’hui dans tout le réseau de Transport For London (TfL) : les stations de bus, de métro et toute la flotte de l’organisme sont concernés.

Le Maire de Londres Sadiq Khan avait annoncé sa nouvelle mesure contre l’obésité en novembre 2018 et il tient sa promesse malgré les nombreuses critiques des annonceurs qui déplorent un manque à gagner pour TfL de plusieurs dizaines de millions de pounds. Selon la Mairie de Londres, 30 millions de voyages sont effectués tous les jours sur l’entièreté du réseau, "un endroit clef pour promouvoir une bonne alimentation et un mode de vie sain pour les enfants et pour leur famille."

Lancé en mai 2018, un référendum montrait que 82% des 1500 londoniens qui se sont exprimés sont en faveur d'une telle mesure.

Selon la BBC, l’Advertising Association déplore la mise en place de cette nouvelle mesure alors que le Royaume-Uni avait déjà "les règles les plus strictes du monde concernant la publicité des aliments riches en gras/sel/sucre." Il ajoute : "Ceci fera perdre des revenus publicitaires au TfL, ce qui aura potentiellement un impact sur les tarifs que les passagers devront payer."

De nombreux annonceurs ont exprimé vouloir continuer des campagnes publicitaires dans les transports publics en promouvant des produits plus sains.