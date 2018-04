Les produits chimiques pour gazon à l'origine de certains cancers chez les chiens

Plusieurs études ont établi un lien entre les pesticides pour pelouses, plus précisément le 2,4-D, et les cancers chez les chiens (lymphome malin canin (LMC)). Et cela concerne aussi les chiens dont les propriétaires n'utilisent pas ce produit. Les particules se déplacent dans l'air, jusque dans les maisons voisines.

L'école de médecine vétérinaire de l'Université Tufts aux Etats-Unis, sur base de questionnaires, révèle que "l'utilisation de pesticides est associée à un risque significativement plus élevé de 70% de contracter le LMC." Le risque est également plus élevé chez ceux qui déclaraient utiliser des régulateurs de croissance d'insectes.

Certaines races plus sensibles

Une autre étude réalisée en milieu hospitalier a examiné le lien entre le développement d'un lymphome malin canin et l'utilisation de produits chimiques dans et autour de la maison. Elle a révélé que les herbicides contenant du 2,4-D doublaient le risque de LMC lorsque les propriétaires de chiens l'utilisaient quatre fois ou plus sur l'année.

Une autre précise encore que ce produit augmente considérablement le risque de cancer de la vessie canine. Le Beagle, le Scottish Terrier, le Shetland, le West Highland White Terrier (Westie) et le Fox Terriers sont des races beaucoup plus sensible en raison d'une prédisposition génétique au cancer de la vessie.

Ces derniers mois d'ailleurs, plusieurs chiens sont morts d'un LMC dans la ville de Springfield aux Etats-Unis. Les agriculteurs sont pointés du doigt et accusés d'avoir utilisé des herbicides chimiques, dont le 2,4-D. Les propriétaires ont demandé au canton d'interdire son utilisation.