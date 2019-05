Les produits chimiques dans l'alimentation, le maquillage sont-ils sans danger? Ce n'est pas certain

Selon une enquête de l'ONG allemande BUND, qui a eu accès à des documents du gouvernement allemand, « 654 entreprises venant de 28 Etats membres de l’UE (...) enfreignent les lois relatives à la sécurité des produits chimiques. La plupart des entreprises identifiée sont allemandes 169, 80 viennent du Royaume-Uni, 68 des Pays-Bas, 56 de France, 49 d'Italie, 42 d'Espagne et 38 de Belgique ».

Les entreprises citées sont notamment BASF, Dow Chemical, Solvay, Michelin, BP. L'Oréal est également reprise.

Les entreprises ne fournissent pas les données nécessaires concernant la sûreté de leurs produits, comme prévu dans la législation européenne REACH.

En novembre 2018, l'Echa avait déjà expliqué devant des députés européens que pas moins de 71% des substances chimiques fabriquées en Europe présentent des lacunes en matière de tests ou d'informations sur leur dangerosité éventuelle.

Selon l'Agence, la sécurité de deux tiers des produits chimiques n'est donc pas garantie, personne ne peut dire avec certitude si ces produits sont sans danger pour les humains et les animaux.

Ces substances entrent dans la fabrication de nombreux produits industriels, mais aussi du secteur de la cosmétique, de l'alimentation, des boissons et des médicaments.

Quel danger pour le consommateur?

Il y a de quoi s'inquiéter selon Pauline Constant, chargée de communication du BEUC, le Bureau européen des unions de consommateurs. « Il y a un doute qui plane sur la sûreté des produits chimiques utilisés dans beaucoup de produits de consommation, dans l'alimentation, dans des contenants alimentaires, dans le maquillage ».

« Les données qui manquent aujourd'hui permettraient de savoir si les substances sont cancérigènes, si ce sont des perturbateurs endocriniens », explique-t-elle. « Nous voulons que les autorités prennent des mesures. Il faut au plus vite prouver que ces substances sont bien sûres et si pas, au plus vite, les retirer du marché ».

Des sanctions

L'ONG BUND précise que ces révélations ne sont que le sommet de l'iceberg, car l'ONG n'a pas eu accès à tous les documents ou aux données complètes.

Les ONG demandent à l'Agence européenne des produits chimiques (Echa) d'identifier clairement les entreprises qui ne respectent pas le règlement REACH en terme de tests des produits et aux Etats de prendre des sanctions.

Certains députés européens parlent d'un "dieselgate de l'industrie chimique".