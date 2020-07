Les prix du porc s'effondrent à cause du coronavirus

La Covid-19 fait décidément des dégâts à tous les étages. Crise sanitaire, ralentissement économique et désormais... effondrement des prix du porc. Un coup dur pour la filière porcine encore fragilisée par une autre épidémie, la peste africaine.

En l'espace de quelques mois, les prix ont chuté de façon vertigineuse. Alors que le kilogramme de porc vivant s’élevait encore en décembre dernier à 1,41 euro, il est aujourd'hui en dessous de l'euro, 0,94 cents précisément. "Il s’agit des prix les plus bas depuis l’éclatement de la peste porcine dans notre pays, début 2019", souligne-t-on au Boerenbond, le syndicat agricole flamand.

En cause, la vague de contaminations dans plusieurs grands abattoirs européens, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas ou encore en France et consécutivement, le refus de la Chine, grande consommatrice de porc, d’importer de la viande provenant de ces abattoirs confrontés au coronavirus. La loi de l'offre, stable, et de la demande, décroissante, faisant son œuvre, les producteurs doivent creuser leurs marges pour maintenir leur activité.

"Un porc me coûte 1,25 euro, donc ça ne me rapporte plus rien."

"On travaille à perte à l'heure actuelle" jure Patrick Siraux, éleveur du côté de Naast, dans l'entité de Soignies. "Un porc me coûte 1,25 euro, donc ça ne me rapporte plus rien." Aujourd'hui l'éleveur espère voir la Chine lever son embargo à l'automne, mais rien ne sera réglé pour autant. "On redoute le Mercosur et une arrivée massive de porcs depuis l'Amérique du Sud, et ce alors qu'on a déjà du surplus ici en Europe."

Pour s'en sortir, avec sa femme, il a ouvert une boucherie à proximité de sa ferme. "Cela met du beurre dans les épinards" souffle Marie-Laure Siraud. Vendre en direct pour maintenir l'activité, mais jusqu'à quand ? Syndicats et fédérations du secteur demandent des mesures de soutien spécifiques, du stockage privé par exemple, afin de préserver les chaînes d'approvisionnement en porc.