Les premiers flocons de neige sont arrivés sur la Belgique ce vendredi soir (vidéos)

Ils étaient attendus, ils sont arrivés : les premiers flocons de neige sont tombés sur la Belgique ce vendredi 26 novembre. Résultat : une belle couche blanche a recouvert le sud de notre pays. En témoignent ces quelques images filmées entre Libramont et Bertrix.

Signalons que l’IRM a émis un avertissement pour conditions glissantes jusqu'à ce samedi à 1h. Les provinces de Liège, Luxembourg et Namur sont placées en jaune au vu des quantités de neige attendues. De plus, les températures minimales seront négatives ou proches de 0°. On attend -2 °C sur les hauteurs, 0 °C le long du sillon Sambre et Meuse, 1 °C à Gand et 2 °C à Ostende.

Comme l’explique notre site Services, la neige tombera abondamment en soirée sur la Gaume et le pays d’Arlon, une bonne dizaine de cm par endroits. Puis au fil des heures, les précipitations vont faiblir et une amélioration va se dessiner par l’ouest, le temps y deviendra sec mais toujours très nuageux.

Dimanche, le ciel sera couvert au sud de Bruxelles avec pluie et neige mêlées ou uniquement de la neige en Haute Belgique. Ce qui augmentera encore la couche de neige sur ces régions. On pourrait localement dépasser les 10 cm comme nous l’indique la carte des cumuls. Sur le nord du pays, il s’agira plutôt d’averses accompagnées de pluie, de grésil et de quelques flocons. Le temps sera venteux et froid avec 1 à 7 °C.