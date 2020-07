Les précipitations récentes ont temporairement atténué la sécheresse en Wallonie

Les précipitations tombées durant ces trois dernières semaines ont temporairement et localement atténué la situation de sécheresse en Wallonie, annonce vendredi le Service public Wallonie (SPW) dans un communiqué. Le Centre régional de crise, le SPW, les producteurs et distributeurs d'eau potable ont dressé en ce début juillet un nouvel état général de la situation et cette dernière est sous contrôle, précisent-ils. En revanche, en ce qui concerne la navigation des kayaks, plusieurs tronçons sont fermés ou proche de l'être à la suite de la baisse des débits.

"Les volumes d'eau dans les barrages-réservoirs restent dans la norme et la situation est sous contrôle dans tous les sites. En ce qui concerne les cours d'eau navigables, la situation est globalement satisfaisante. Les débits de l'Escaut et la Dendre réclament néanmoins une attention particulière. Pour les cours d'eau non navigables, de façon générale, les pluies ont temporisé la descente des niveaux. Une mesure d'interdiction de l'exploitation des centrales hydro-électriques, à l'exception de celles exploitées sur les grands barrages, est activée afin de stabiliser les débits", indique le communiqué.

Possible évolution pour les kayaks

Les mesures de regroupement des bateaux aux écluses (avec maximum une heure d'attente) prises début juin pour économiser préventivement l'eau restent d'application, pointe le SPW. Si plusieurs tronçons concernant la navigation des kayaks sont fermés ou proches de l'être, les pluies de ces dernières heures pourraient éventuellement modifier la situation (plus d'info sur kayak.environnement.wallonie.be).

En ce qui concerne la distribution d'eau potable, la situation est globalement sous contrôle, comme pour les eaux souterraines. A ce jour, neuf communes ont néanmoins pris des mesures de restriction de l'usage de l'eau, rappelle le SPW: Gouvy, Habay, Manhay, Stoumont Theux, Tellin, Tenneville, Trois-Ponts et Rochefort.

La cellule sécheresse souligne l'importance d'un usage raisonné de l'eau pour préserver les ressources et garantir un approvisionnement normal au cœur de l'été. Le prochain point sur la situation sera communiqué fin juillet.