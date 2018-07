Les précautions à prendre lors des périodes de fortes chaleurs

L'Institut royal météorologique l'a annoncé, la semaine prochaine s'annonce encore plus chaude et ensoleillée en Belgique. L'occasion de rappeler quelques conseils à mettre en place pour éviter de se déshydrater ou de trop souffrir de cette vague de chaleur.

La première chose est de ne pas sortir pendant les heures les plus chaudes, soit entre 12h et 16h. Si vous le devez malgré tout, portez un chapeau et des vêtements amples, clairs et léger. Mais surtout, ayez toujours une bouteille d'eau avec vous, ou en tout cas un contenant que vous pouvez facilement remplir.

Boire et limiter l'activité physique

En règle générale, il est conseillé de boire entre 1,5L et 2L sur la journée, mais en période de forte chaleur cette quantité peut être augmentée. D'ailleurs, préférez l'eau à température ambiante, car l'eau glacée peut provoquer quelques désagréments en raison de l'écart de température, comme des maux de ventre.

Il faut donc boire beaucoup, et ce même si l'on ne ressent pas la sensation de soif. Pour faciliter les choses, vous pouvez utiliser une paille ou faire des eaux aromatisées. Exit les sodas et boissons alcoolisées qui déshydratent l'organisme.

Il faut également limiter l'activité physique et éviter tout effort pendant les heures les plus chaudes.

Adapter son alimentation

Il faut évidemment manger suffisamment mais évitez les repas trop copieux pour plusieurs petits repas étalés sur la journée.

Privilégiez les aliments riches en eau: concombres, tomates, courgettes, salades, pêches, oranges, melons, pastèques, mais aussi dans les produits laitiers. Et surtout, ne mangez pas uniquement des aliments crus, plus difficiles à digérer. Pour les gourmands, bonne nouvelle, la glace et les sorbets sont parfaits pour se rafraîchir.

Salez vos plats un peu plus qu'à l'ordinaire (tout en restant raisonnable évidemment), sauf contre-indication médicale. En effet, lors de fortes chaleurs, le corps transpire plus et perd donc plus de sel, pourtant essentiel à l'organisme.

Vigilance envers les enfants et les personnes âgées

Pour garder votre maison au frais, n'ouvrez surtout pas vos fenêtres. Gardez plutôt les volets et rideaux fermés dès que la température augmente à l'extérieur. Utilisez des ventilateurs pour rafraîchir l'air à l'intérieur et une fois qu'il fait plus frais dehors, c'est l'occasion de faire des courants d'air en ouvrant les fenêtres.

Restez vigilant envers les personnes plus fragiles comme les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes âgées, qui risquent de se déshydrater ou d'avoir un coup de chaleur (lorsque le corps ne parvient plus à réguler sa température) plus rapidement.

Protégez-les du soleil, poussez-les à boire régulièrement des petites quantités d'eau et appliquez-leur des lingettes humides sur le visage et les bras.

Si vous remarquez les symptômes suivants, contactez tout de suite votre médecin ou allez directement aux urgences: nausée, vomissement, étourdissement, sécheresse de la bouche et du nez, évacuation réduite d'urine, vertiges ou perte de connaissance. Pour les nourrissons, les signes sont : soif importante et couches sèches, bouche sèche, absence de larmes, yeux creusés,...