Les postiers se défendent : "Nous ne sommes pas des fainéants"

Submergés de colis, les postiers et leurs collègues de bpost se retrouvent sous le feu des critiques à cause du retard dans le traitement et la livraison des paquets. Le deuxième confinement a vu le nombre de colis exploser. Une augmentation historique : leur nombre est passé de 270.000 colis journaliers l’année passée à plus de 600.000 actuellement.

"Nous ne sommes pas des fainéants", réagit Dany Duquesnoy qui termine sa carrière dans 18 mois. "Avant, je tournais avec 25 colis par jour, aujourd’hui, c’est plutôt 60", explique le facteur du centre de tri de Ghlin à Mons. "On a vraiment de tout, dans toutes les tailles et tous les poids. Des vêtements, des jouets, des téléviseurs ou encore des chaises de jardin."

Son collègue Stéphane Amand dit aussi faire de son mieux pour satisfaire les clients. Mais ce n’est pas facile car les colis allongent considérablement le temps de livraison. "Une lettre, on la dépose et on s’en va. Un colis, cela prend du temps. Il faut attendre devant la porte que le client sorte, appose sa signature et prenne son colis", précise le facteur.

Bpost met le paquet mais cela ne suffit pas

Pour faire face à cet afflux de colis, bpost a déjà engagé 3000 intérimaires en renfort et n’exclut pas de faire appel à du personnel supplémentaire. L’entreprise, qui livre déjà le samedi, envisage désormais de tester la distribution de colis le dimanche en rémunérant ses travailleurs à 150%.

"Il n’y a plus une seule camionnette à louer en Belgique, bpost a tout loué", explique Stéphane Robson, permanent SLFP chez bpost. "Et maintenant, on loue même des camionnettes en France", ajoute le syndicaliste qui souligne les efforts menés par l’entreprise pour satisfaire ses clients et soulager son personnel.

Mais impossible de faire des miracles. S’il est possible d’augmenter les véhicules et d’engager du renfort, les murs des bâtiments, eux, ne sont pas extensibles.