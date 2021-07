Les pompiers se rassemblent à Bruxelles contre la réduction de leurs heures de garde

Les pompiers ont fait résonner leurs sirènes cette après-midi dans le centre de Bruxelles. 400 pompiers venus des 4 coins de la Belgique se sont rassemblés à proximité de la rue de la Loi pour dénoncer le projet de loi de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V).

Les services d’incendie contestent l’intention de la ministre d’interdire les shifts de 24 heures jugés trop néfastes pour la santé. La ministre se base notamment sur des études scientifiques qui conseillent l’abandon des gardes de 12 heures ou plus. Les risques de troubles cardiaques, de dépression et de burn-out seraient plus importants.

Les pompiers, eux, veulent conserver cette organisation qui leur permet d’organiser leur temps de travail et de bénéficier de jours de compensation en conséquence. Une manière pour eux de profiter de leurs proches, de se reposer, de faire d’autres activités ou de cumuler avec un autre emploi. Ils appellent donc la ministre à tenir davantage compte des acteurs de terrain.



Une réunion est en cours entre les syndicats et la ministre de l’Intérieur.