Les policiers mèneront des actions les 13 et 14 décembre

Le front commun syndical, à l'exception du SLFP Police, annonce que les membres du personnel de la police mèneront des actions les 13 et 14 décembre prochain.

La grogne au sein des forces de police n'est pas nouvelle. C'est surtout le dossier des pensions qui fâche. Les policiers revendiquent un statut particulier et demandent que la pénibilité de leur travail soit reconnue. Ces derniers mois, les agents ont été à plusieurs reprises la cible d'attaques. On se souvient du meurtre de deux policières à Liège en mai dernier. Du meurtre également d'Amaury Delrez lors d'un contrôle à Spa. Plus récemment, un policier est attaqué au couteau devant le commissariat central de Bruxelles.

Lors de ces deux journées d'action, les policiers présenteront leurs revendications. Il sera question de l'avenir des services de police, du statut des policiers, de leur pension, mais aussi du pouvoir d’achat.