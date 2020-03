Les poignées de porte vecteurs de propagation du coronavirus? Voici l'ouvre-porte mains libres, à imprimer (en 3D)

On vous l'a dit ici, le coronavirus peut survivre parfois plusieurs heures sur une surface et ainsi représenter un risque élevé de contamination. Mais alors comment faire pour les surfaces qui sont incontournables et fréquentées par énormément de monde? Un exemple : les poignées de porte. Dans les hôpitaux, les immeubles d'habitation ou les bureaux d'entreprise, elles sont partout. Et pas toujours question de les laisser ouvertes. Les portes dites coupe-feu, par exemple, doivent obligatoirement rester fermées. Alors, une entreprise leader dans l'impression 3D a remué ses méninges : l'ouvre-porte mains libres est né. En quoi ça consiste? Comment faire? Combien ça coûte? Pour qui? On vous explique.

Coronavirus : l'impression 3D au secours de la crise sanitaire - © Tous droits réservés C'est un petit bout de plastique, qu'il suffit d'accrocher à une poignée de porte. L'utilisation est simple : au lieu de la main, vous ouvrez ou fermez une porte avec le dessous de bras. C'est simple. Et salutaire en ces temps d'épidémie. L'idée est née chez Materialise, une entreprise active depuis trente ans dans l'impression 3D. "Mercredi passé, nous avons eu une réunion pour voir quelles mesures nous pouvions prendre en interne pour éviter la contamination entre nos employés", entame Kristof Semhke, porte-parole de l'entreprise basée à Louvain. "Nous avons rapidement décidé d'organiser deux équipes de travail qui ne se croiseraient pas. Mais il restait le problème de l'équipement au sein des bureaux, notamment les portes. Alors, en plus de renforcer leur désinfection, on a pensé à cet ouvre-porte mains libres. En seulement huit heures, nous avions le premier prototype!" Un délai de fabrication inimaginable dans l'industrie traditionnelle. Et c'est un avantage considérable.

Coronavirus : l'impression 3D au secours de la crise sanitaire - © PAOLO VERGALITO

"Le deuxième avantage, enchaine Kristof Semhke, c'est qu'on peut le faire partout dans le monde. On sait que les usines sont à l'arrêt partout. Ici, vous pouvez le faire chez vous. Et l'utiliser directement." Une fabrication "locale" bienvenue en ces temps où toutes les frontières se ferment. Pour qui? Chez vous à la maison, les entreprises, les hôpitaux... Il n'y a évidemment pas de poignée de porte universelle. Pour l'instant, l'invention, qui ne nécessite ni trou, ni remplacement de la poignée existante, est disponible pour les modèles cylindriques. "On peut raisonnablement penser que nous allons proposer quatre ou cinq modèles standards", précise le porte-parole. "Nous demandons aussi aux personnes, particuliers ou entreprises, qui sont intéressées de nous informer, et nous adapterons notre offre." Ainsi donc, tout qui possède une imprimante 3D à la maison, il s'en est vendu 500.000 dans le monde en 2018, peut télécharger gratuitement le fichier. Ce mardi midi, trois mille personnes l'avaient déjà enregistré.

Gratuitement? De quoi donner un bon coup de pub à l'entreprise. "Nous ne raisonnons pas en ces termes là", assure M. Semhke. "Nous sommes face à une crise sanitaire sans précédent. Notre priorité est de mettre la technologie au service de la santé publique. D'ailleurs, honnêtement, nous n'avons pas besoin de ça (de faire de la publicité, NDLR), car nous sommes leader sur le marché depuis notre création il y a trente ans." Materialise est cotée en bourse, sur le Nasdaq, emploie 2200 employés répartis dans vingt-quatre pays sur la planète. Et ce n'est pas la première fois que l'entreprise s'intéresse aux questions sanitaires, puisque parmi ses activités, on retrouve notamment la fabrication de prothèses et d'implants médicaux personnalisés.

Coronavirus : l'impression 3D au secours de la crise sanitaire - © Tous droits réservés

Et si vous n'avez pas d'imprimante? Si cette invention vous intéresse mais que vous ne disposez pas d'une imprimante 3D, il est tout-à-fait possible d'en commander. L'ouvre-porte mains libres est fabriqué dans l'usine d'impression 3D Materialise de Leuven. Le prix ? 40 euros pour une paire. "Mais nous planchons sur un modèle plus léger, moins lourd à partir de 20 euros le jeu de deux ouvre-portes", enchaine Kristof Semhke.

Coronavirus : l'impression 3D au secours de la crise sanitaire - © SAUL LOEB - AFP