Les pneus d'occasion : bon plan ?

Une vague de froid s’installe en Belgique et avec elle, des routes verglacées surprennent pas mal de conducteurs et conductrices, certains se précipitent sur les pneus neige. Mais comme l’hiver ne sera plus très long, est-ce que s’acheter des pneus d’occasion est un bon plan ?

Pour des pneus neufs, on nous propose toujours plus du double du prix. Ce qui veut dire que les pneus d’occasion sont tout de même alléchants !

D’un vendeur à l’autre, on a des prix entre 160€ et 180€ pour 4 pneus hiver à cette dimension : 225/45/17. Sans précision de la marque. On nous affirme (sans pouvoir le vérifier en appelant) que les pneus ont tous des dessins de plus de 5mm au moins et qu’ils sont tous au moins de 2016.

Des pneus fiables ?

Au bout de 5 ans, les pneus hiver tendent à se durcir. Ils perdent en efficacité. Ils ont une moins bonne tenue de route et allongent la distance de freinage. Pour vérifier l’âge du pneu, cherchez dessus le " DOT " ce sont 4 chiffres entourés sur lesquels on trouve la semaine et l’année de fabrication. Ainsi un DOT de " 3420 " signifie qu’un pneu a été fabriqué la 34e semaine de l’année 2020.

Ensuite, il faut vérifier l’usure du pneu. Et donc l’épaisseur des dessins de la gomme. Un pneu hiver neuf a des sculptures d’environ 9 mm. Et le minimum légal, c’est 1,6 mm. Petit truc pour le calculer, c’est la taille de la partie argentée d’une pièce de 2€. Si on ne la voit pas, c’est bon, si on la voit, ce n’est plus bon, mais il vaut mieux éviter d’en arriver là.

En se renseignant auprès de nos vendeurs d’occasion, on nous propose toujours des pneus avec une épaisseur de minimum 5 mm. Autrement dit, les pneus ont déjà vécu la moitié de leur vie.

Qu’est-ce que ça veut dire ? Hé bien qu’un pneu de 2016 ne sera plus bon l’hiver prochain et qu’une gomme de 5 mm vous emmènera moins loin, à vous de bien prendre le temps de vérifier vos besoins et de calculer si vous allez vraiment faire une économie à long terme.