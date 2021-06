Les plus belles images de l'éclipse solaire de ce jeudi 10 juin à travers le monde

Ce jeudi 10 juin, entre 11h14 et 13h27 (suivant les régions) une éclipse solaire a eu lieu. Chez nous, l'éclipse fut "partielle" : une seule partie du disque solaire a été masqué par la lune (environ 25%). Ce pourcentage était cependant trop faible pour que l'on puisse apercevoir une baisse de la luminosité du jour lors de cette éclipse.

La ville de New York s'est réveillée avec l'éclipse. © AFP or licensors

© AFP or licensors

© AFP or licensors

Par contre, du côté du nord du Canada, du Groeland ou de la Russie, on parle d'une éclipse dite "annulaire" (ou "éclipse centrale") : le Soleil et la Lune se sont parfaitement alignés mais la taille apparente de cette dernière était inférieure à celle du Soleil, le laissant apparaître sous la forme d'un anneau (éclipse annulaire). Grâce à la NASA, il a été possible de suivre cet évènement à partir de différents points d'observation sur la planète.