Les plaines de vacances zéro déchet, en tournée tout l’été à Charleroi

Un Puissance 4 géant, un jeu des paires et un parcours de minigolf. Au premier coup d’œil, on ne croirait pas voir une activité de sensibilisation dans ce gymnase bruyant du centre sportif de Nalinnes. Pourtant, chaque activité a une vocation éducative.

Léandro, un enfant participant à la plaine, au milieu d’une session de tir à l’arc raconte : "On nous donne une flèche qui représente un déchet. On doit dire dans quelle poubelle va le déchet puis on doit essayer de tirer la flèche sur la cible avec le dessin de la bonne poubelle".

Durant cette activité d’environ deux heures, deux équipes d’enfants s’affrontent à travers des jeux qui les aident à comprendre le déchet, par sa matière et par la manière dont la société le traite. Mais certains jeux les amènent aussi à réfléchir sur la façon dont on peut diminuer la quantité de déchets qu’ils produisent, une thématique de plus en plus en vogue.