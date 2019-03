Les pilotes de Florennes s'envolent vers les USA pour un exercice international

A partir de lundi et durant sept semaines, une dizaine de chasseurs bombardiers F-16 ainsi que de nombreux pilotes de la base de Florennes prendront part au prestigieux exercice "Red Flag" aux Etats-Unis. Un exercice international de grande ampleur et une reconnaissance pour notre petit pays.

Organisé plusieurs fois par an dans l'Etat du Nevada, cet exercice est organisé afin de perfectionner les pilotes de différents pays, souvent coalisés. C'est dans ce cadre que les pilotes de Florennes (une septantaine), mais aussi d'ailleurs en Belgique, vont se frotter aux meilleurs pilotes dans un espace aérien spécialement dédié et unique au monde.

Cette invitation, comme il y a deux ans, reste une véritable reconnaissance pour la petite Belgique: "Le but est de créer un état de préparation pour les pilotes afin d'être prêts à participer à des missions réelles dans le futur. Comme nous avons pris part à des missions de la coalition contre le groupe terroriste Etat islamique en Syrie et en Irak, les contacts entre les Belges et les Américains ont été privilégiés même si la Belgique reste insignifiante à l'échelle internationale."

Les Etats-Unis ont mis en place cet exercice dans les années 70 suite à la perte de nombreux jeunes dans les missions du Vietnam. Le pays s'est rendu compte que la pratique régulière de ces exercices améliorerait significativement les compétences de pilotes.